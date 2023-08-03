Bilecik'te 400 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğünce 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Yaban hayvanlarının korunması, hayvan popülasyonlarının artırılması ve ekolojik yaşamın dengesinin korunması amacıyla Valilik himayesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kınalı keklikler doğaya salındı. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, bu kekliklerin Afyonkarahisar Keklik Üretim İstasyonundan getirildiğini belirterek, '2002 yılından bugüne 3 bin 25 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Doğal popülasyonu artırarak yaban hayatını korumak için doğaya saldığımız kınalı keklikler tıpkı destanlarda, türkülerde, kültürel motiflerde olduğu gibi ilimizin dağlarında gezecek.' dedi.