Bilecik'te 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Bilecik'te, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyubaşı köyünde, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. yakalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel