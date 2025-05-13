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Bilecik'te 35 Okulda Onarım Çalışması Başlatılacak

Bilecik'te 35 Okulda Onarım Çalışması Başlatılacak
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Bilecik'te il merkezi ve ilçelerdeki 35 ilkokul ve ortaokulda onarım çalışmaları yapılacak. Eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantıda, okulların yaz tatili boyunca onarılması ve yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Bilecik'te kent merkezi ile ilçelerdeki 35 ilkokul ve ortaokulda onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ildeki eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Vali Şefik Aygöl başkanlığında, ilgili kişilerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, kent merkezinde 11, ilçelerde 24 olmak üzere bakıma ihtiyaç duyan 35 ilkokul ve ortaokulda onarım çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Sürecin ihalelerinin 20 Haziran'a kadar tamamlanarak okulların yaz tatili süresince onarılması ve yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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