Bilecik'te 300 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bilecik Şube Müdürlüğünce 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğünün Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen keklikler, merkez Bekdemir köyü kırsalına getirildi.

Keklikler, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, DKMP Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan, köy muhtarları ve vatandaşlar ile çocuklar tarafından doğaya salındı.

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, kanatlı yaban hayvanı tahsis ve salım programı kapsamında 2023 yılında sahaya 300 kınalı kekliğin bırakıldığını bildirdi.

Son 6 yılda 3 bin 625 kanatlı yerleştirme çalışması yapıldığını belirten Aygöl, "Kınalı keklikler doğaya uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceği, besin ihtiyacını karşılayan alanda çoğalarak yaşamını sürdürmesi için etkin koruma çalışmaları yıl boyu devam edecektir. Nesillerinin çoğalarak artması ve türlerimizin korunması öncelikli hedefimizdir. Bekdemir köyünde de 300 kınalı kekliği çocuklarla doğaya saldık." diye konuştu.