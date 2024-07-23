Bilecik'te 30 Dekar Alan Yakan Arazı Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan arazi yangınında 30 dekar alan yandı. Yangın, orman ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan arazi yangınında 30 dekar alan yandı.
Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesi Burçalık köyü yakınında başlayan arazi yangını ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 4 orman ve bir belediye tankerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen bir vatandaş 112 acil ambulansı ile Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Jandarma yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.