Bilecik'te "3'ncü Söğüt Cumhuriyet Halk Koşusu" yapıldı

Güncelleme:
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "3'ncü Cumhuriyet Halk Koşusu" düzenlendi.

Kaymakamlık ve Söğüt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde Ertuğrul Gazi Türbesi önünde toplanan, çocuklar, gençler ve yaşlılardan oluşan 270 kişilik grup, 2 kilometre koşarak Söğüt Hükümet Konağı önüne geldi.

Koşuya Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Erbaş ile ilçe protokolü de katıldı.

Kaymakam Yayabaşı, AA muhabirine, 29 Ekim Çarşamba günü cumhuriyetin ilanının 103'inci yılının kutlanacağını hatırlattı.

Yarışın üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini anlatan Yayabaşı, şunları kaydetti:

"Gencinden yaşlısına kadar protokol üyeleri ile koşuya katılarak hem şehit ve gazilerimizi andık hem de Cumhuriyet Bayramımızı en güzel şekilde kutladık. Gençlerimizi spora teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla düzenliyoruz bu tür etkinlikleri. Yüksek bir katılım oldu. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Söğüt Belediye Başkanı Durgut da etkinliğe yoğun ilgi olduğunu, her yaştan vatandaşın katılım sağladığını dile getirdi.

Hem cumhuriyetin ilanının 103'ncü yılını kutladıklarını hem de geleneksel hale getirmeyi planladıkları koşuyu adım adım gerçekleştirdiklerini belirten Durgut, "Verimli bir etkinlik oluyor. İnsanların kaynaşmasına vesile oluyor. Birlik ve beraberliğimiz perçinleniyor. Bu vesile ile ülkemizdeki birliğin, beraberliğin ve dirliğin sonsuza dek sürmesini diliyorum. Cumhuriyetimizin 103'ncü yılı kutlu olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir de gençleri hem spora teşvik etmek hem spora kazandırmak hem de cumhuriyeti anmak adına güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Koşuya Bilecik'ten Koşu Grubu adına katılan 65 yaşındaki Rıza Yıldırım ise geçen yılda koşuya katıldığını ve gençlere örnek olmayı amaçladığını kaydetti.

Söğüt İmam Hatip Ortaokulu 6'inci sınıf öğrencisi Hatice Nural, koşmayı sevdiğini, böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu, her yıl katılmayı düşündüğünü söyledi.

İmam Hatip Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Aybüke Kayıkçı da yorulmasına rağmen organizasyondan büyük keyif aldığını belirtti.,

Etkinlik, "yıldız kızlar", "yıldız erkekler", "genç kızlar", "genç erkekler", "büyük kadınlar", "büyük erkekler", "veteran kadınlar" ve "veteran erkekler" kategorilerinde derece girenlere madalya ve hediye çeklerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
