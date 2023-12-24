Bilecik'te 3 Katlı Binada Yangın: Maddi Hasar Oluştu
Bilecik Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki mutfak kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda yaralı veya can kaybı yaşanmadı.
Bilecik'te 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Bahçelievler Mahallesi Gülseren Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki mutfak kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Çıkan yangın sonucu villada hasar oluştu. Ekipler olay ile ilgili araştırma başlattı.