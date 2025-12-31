Haberler

Bilecik'te 2025'te 1 milyar 225 milyon liralık yatırım yapıldı

Güncelleme:
Bilecik'te, İl Özel İdaresi 2025 yılı için toplamda 1 milyar 225 milyon 235 bin lira tutarında 397 projenin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu yatırımlar, merkez ve kırsal alanlardaki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik önemli gelişmeler sağlayacak.

Bilecik'te, İl Özel İdaresince 2025 yılında 1 milyar 225 milyon 235 bin lira tutarında yatırım yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte sene boyunca gerçekleştirilen yatırımlarla, merkez ve kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik önemli mesafeler katedildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 2025 genelinde, İl Özel İdaresince 397 projenin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, bu projelerin toplam maliyetinin 1 milyar 225 milyon 235 bin lira olduğu duyuruldu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
