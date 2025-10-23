Bilecik'te 2025 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te, 2025'in 4'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Genel Meclisi'nde Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, ilgililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmaların durumları değerlendirildi.

Toplantıda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce yapılan sunumda ise kent için oluşturulan 384 projenin toplam maliyetinin 15 milyar 595 milyon 257 bin lira olduğu bildirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, kamu yatırımlarının planlanan şekilde ve zamanında tamamlanmasının önemine dikkati çekti.

Yürütülen çalışmaların Bilecik'in gelişimi ve vatandaşların refahı için Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sürdürüldüğünü vurgulayan Sözer, gayretlerinden ötürü ilgililere teşekkür etti.

Toplantı, gelecek dönem planlamalarının değerlendirilmesiyle sona erdi.