Bilecik'te 2 Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Bilecik'te bir saat arayla meydana gelen 2 farklı trafik kazasında maddi hasar oluştu. İlk kazada iki motosiklet çarpışırken, ikinci kazada iki otomobil çarpıştı. Kazaların meydana geldiği bölgede polis ekipleri inceleme başlattı.
Bilecik'te birer saat arayla oluşan 2 farklı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Haki Ç. yönetimindeki 11 AAR 897 plakalı motosiklet ile Melih K., idaresindeki 11 ABM 406 plakalı motosiklet, İstiklal Caddesi mevkiinde çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Diğer kaza ise bir saat sonra aynı bölgede yaşandı. Kazada, 06 ZUV 60 plakalı otomobil ile 11 DA 766 plakalı otomobil çarpışırken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Her iki kazada olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. - BİLECİK