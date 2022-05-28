Bilecik'te 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

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Bilecik'te 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

AA - Uğur Baklacı - Güncel
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Bilecik'te 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Bilecik'te bir inşaattan demir çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.

Bilecik'te bir inşaattan demir çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.

Hürriyet Mahallesi'nde çaldıkları inşaat demirlerini Küçük Sanayi Sitesi'nde hurdacıya sattıkları iddia edilen E.G. ve İ.T.E, polis ekiplerince takibe alındı.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlılar, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Ayrıca, motosiklette bulunan ve hırsızlık olayında kullanıldığı tahmin edilen 2 pense ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Uğur Baklacı - Güncel

Hürriyet Bilecik İnşaat Güncel Haberler

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