Bilecik'te 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı uygulamada, hakkında 10 ayrı suçtan toplam 25 yıl hapis cezası bulunan A.F.T'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir kişinin "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.