Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Bilecik'te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Avcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Avcı, yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Gününün bedeli kanla ve canla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu ifade ederek, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, yurttaşlarımızın bağımsız yaşaması için şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur kaynağı saymıştır." dedi.

Avcı'nın konuşmasının ardından tören, öğrenciler tarafından şiirlerin seslendirmesiyle sona erdi.