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Bilecik'te 17 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Bilecik'te 17 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
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Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 17 katlı apartmanın 14'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 66 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te, 17 katlı apartmanın 14'üncü katında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi, Eski Bursa Caddesi'ndeki 8 bloklu sitenin H blokunun 14'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık, polis, itfaiye ve elektrik ile doğal gaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi.

Apartman sakinleri, tedbir amaçlı binayı boşalttı.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek apartmanda soğutma çalışması yapıldı.

Apartmanın 16'ncı katında oturan ve dairesine dolan dumandan etkilenen Hayriye E. (66), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hayriye E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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