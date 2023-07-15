Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi. Vali, Jandarma Eğitim Tugay Komutanı ve Cumhuriyet Başsavcısı şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Camilerde mevlit okutularak dua edildi.