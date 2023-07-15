Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni
Güncel Haberler
Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi. Vali, Jandarma Eğitim Tugay Komutanı ve Cumhuriyet Başsavcısı şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Camilerde mevlit okutularak dua edildi.
Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi.
Bilecik Şehitliği'nde başlayan törende Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Saygı duruşu, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftüsü Ali Erhun'un dua ettirmesiyle devam eden törende Kızılkaya, şehitlik defterini imzaladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tüm camilerde mevlit okutularak, dua edildi.