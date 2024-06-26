Bilecik'te 15 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, aracında 15 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphel hakkında "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.