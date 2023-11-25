Bilecik'te 14 Köpeğin Ölümüne İlişkin Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

1) BİLECİK'TE 14 KÖPEĞİN ÖLÜMÜNDE GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

BİLECİK'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye veteriner işleri müdürü N.A.'nın da bulunduğu 2'si kadın 5 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önceki gün Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarının ardından harekete geçti. İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise hafif yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, köpeklerin ölü bulunduğu Vezirhan bölgesine giden tüm kameraları ve plaka tanıma sistemi (PTS) görüntüleri incelemeye alındı. Savcılık talimatıyla inceleme yapan jandarma ekipleri, Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ait 11 AK 738 plakalı aracın köpeklerin ölü bulunduğu alana geldiğini tespit etti. Araca ait GPS (Küresel Konumlama Sistemi) kayıtlarında yapılan incelemede, aracın köpeklerin ölü olarak bulunduğu alana 22 Kasım'da saat 16.17'de gittiği ve bir süre bu alanda beklediği anlaşıldı.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bilecik Belediyesi'nin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ait güvenlik kamerası incelemesinde de barınak görevlileri tarafından köpeklere aynı gün saat 15.13 sıralarında iğne vurulduğu, sonrasında ise araca yüklendiği tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Bilecik Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nde görevli aralarında veteriner müdürü N.A.'nın da yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Köpeklerden Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınıp kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Soruşturmada 1 barınak çalışanı daha dün akşam saatlerinde gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan, aralarında belediye veteriner müdürü N.A.'nın da bulunduğu 2'si kadın 5 şüpheli elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilip savcılık sorgusuna alındı.

HAYVANSEVELER SAHİPLENDİ

Öte yandan 14 köpeğin ölü bulunduğu alanda, hafif yaralı bulunan köpek ise hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Bursa'ya götürülen köpek, veteriner kliniğinde tedavi ve korumaya alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.