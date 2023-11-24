Bilecik'te 14 Köpeğin Ölümüne İlişkin 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan köpeklerin ihbarı üzerine inceleme yaptı ve 14 köpeğin öldüğünü, 1 köpeğin ise yaralı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarı sonrası harekete geçti. İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedavi altına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

4 GÖZALTI

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin açıklama yaparak 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, 'Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bilecikte Katliam' başlıklı haberlere konu olan 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin ise yaralı halde ormanlık arazide bulunması olayıyla ilgili olarak kam uoyunun doğru aydınlatılması amacıyla bir basın açıklaması yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur? denildi.

-Dün geçilen görüntülerle

BİLECİK / DHA