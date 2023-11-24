Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
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Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirhan beldesinde jandarma ekiplerinin ormanlık alanda 14 ölü, 1 yaralı köpek bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bilecik'te 14 köpeğin ölü, bir köpeğin de yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Vezirhan beldesi Tüneller mevkisinde jandarma ekiplerinin ormanlık arazide 14'ü ölü, biri yaralı 15 köpeğin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda kimlikleri belirlenen 4 zanlının gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Güncel