Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik'te 14 köpeğin ölü, bir köpeğin de yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Vezirhan beldesi Tüneller mevkisinde jandarma ekiplerinin ormanlık arazide 14'ü ölü, biri yaralı 15 köpeğin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen 4 zanlının gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.