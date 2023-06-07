Bilecik'te 135 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama

BİLECİK'te internet üzerinden irtibat kurdukları 135 kişiden 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilerek takibe alınan 5 şüpheli Bilecik ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, masaüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 30 adet banka kartı, 2035 lira, 770 Dolar, 200 Euro ve 20 Sterlin ele geçirildi. Bilecik'e getirilen 5 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı.

135 OLAYDA 5 MİLYON LİRA TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede 5 şüphelinin, başkalarına ait hatlarla ve internet üzerinden irtibat kurdukları kişilere icra borçlarını olduğunu söyleyerek para demin ettikleri, sahte araç satışı yaptıkları, satın aldıkları ürünlerin ücretini ödememek ve sazan sarmalı olarak bilinen yöntemleri kullandıkları tespit edildi. Bilecik'i yanı sıra farklı şehirde şüphelilerin 135 farklı kişiyi toplam 5 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.