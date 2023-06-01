Bilecik'te 13 Gündür Kayıp Olan Şahsı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te 19 Mayıs'ta evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 31 yaşındaki Selçuk Salar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Polis, jandarma, zabıta ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

13 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları devam ediyor

BİLECİK - Bilecik'te 19 Mayıs'ta evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 31 yaşındaki Selçuk Salar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarındaki evinden 19 Mayıs günü akşamı ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Selçuk Salar'ın ailesi çocuklarının eve gelmediğini görünce durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundular. Salar ailesi çocuklarının bulunması için sosyal medyadan da duyuru yaparak yardım çağrısında bulundu. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, zabıta ekipleri ve Bilecik AFAD ekipleri de sorumluluk sahalarında arama çalışmaları başlattılar. Yapılan çalışmalarda henüz bir sonuca varılamadı. Arama çalışmalarına havadan drone ile Sakarya nehrinde bot ve ormanlık alanlarda ise yaya olarak ekipler arama çalışmalarına devam etmektedir. Salar ailesi çocuklarından gelecek güzel bir haber için umutla beklemeye devam ediyorlar