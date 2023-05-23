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Bilecik'te 11 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Bilecik'te 11 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan ve 11 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan ve 11 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

Orta Mahalle'de, henüz belirlenemeyen nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 11 kişi çeşitli yerlerinde yaralandı.

Yaralılar, Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karıştığı iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G, H.K, M.K. ve İ.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kavgaya karışan diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Hisarcık Bilecik Söğüt Güncel Haberler

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