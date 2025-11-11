Haberler

Bilecik'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 500 Fidan Dikildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Yeşil Vatan Seferberliği' projesiyle 500 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte çeşitli protokol üyeleri konuşmalar yaparak ağaçlandırma çalışmalarına destek verenlere teşekkür belgeleri takdim etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, "Sevdamız Yeşil Vatan" projesi kapsamında okul müdürlüğü, Pazaryeri Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Orman İşletme Şefliği ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle çeşitli türlerde 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törende Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunan Kaymakam Kara, Belediye Başkanı Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş ve Orman İşletme Şefi Gülşah Karataş Uçar'a Rektör Kaplancıklı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, protokol üyeleri, akademik personel, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla fidanların toprakla buluşturulmasıyla sona erdi.

Törene ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Pazaryeri MYO Müdürü Dr. Behlül Ersoy, Bozüyük Orman İşletme Müdür Yardımcısı Emir Kaynak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
