Bilecik'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri
Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla toplam 1500 fidan dikildi. Organizasyonlara yerel yöneticiler ve üniversite yetkilileri katıldı.
Bilecik'in Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle fidan dikimi yapıldı.
Bozüyük'teki Akpınar Mahallesi ile Pazaryeri'ndeki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen programlarda, toplam 1500 fidan dikildi.
Organizasyonlara, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bozüyük Belediye Başkan Vekili İlter Kalkan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: AA / Beyzanur Topçu - Güncel