Bilecik'te 100 şişe kaçak alkol ele geçirildi
AA - Muhsin Arslan - Güncel
Bilecik'te kargo yoluyla getirilen 100 şişe kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Bilecik'te kargo yoluyla getirilen 100 şişe kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karo yoluyla sahte bandrollü içki getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce şüpheli A.K'nin kullandığı araçta yapılan aramada, 100 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.
Şüpheli A.K. gözaltına alındı.
AA / Muhsin Arslan - Güncel