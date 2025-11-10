Bilecik'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma programları düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 87'ncı yılında Bilecik'te anma programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ertuğrulgazi Lisesi tarafından hazırlanan programda, Okul Müdürü Erkan Çınar, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ile 10 Kasım konulu belgeselin izlenildiği program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programlara, Vali Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdür Vekili Özgür Nihat Dönmez, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Pazaryeri ilçesinde tören düzenlendi

Pazaryeri ilçesindeki törende Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra tören Pazaryeri Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle devam etti.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Osmaneli

Osmaneli ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler çaldı. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Törene Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler katıldı.