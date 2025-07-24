Bilecik Sınırındaki Orman Yangını 24 Saatte Kontrol Altında
Sakarya ile Bilecik sınırında bulunan Ciciler Mahallesi'ndeki orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın noktasında çok sayıda cam şişe bulunduğu belirlendi.
BİLECİK SINIRINDAKİ ORMAN YANGINI 24 SAAT KONTROL ALTINDA
Sakarya ile Bilecik sınırında bulunan Ciciler Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin süren yoğun çalışmasıyla 24 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, yangının başladığı noktada çok sayıda cam şişe bulundu. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Haber-Kamera: Ahmet ERDEM/GEYVE(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel