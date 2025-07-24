Bilecik Sınırındaki Orman Yangını 24 Saatte Kontrol Altına Alındı
Sakarya ile Bilecik sınırındaki Ciciler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin 24 saatlik yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda cam şişe bulundu.
BİLECİK SINIRINDAKİ ORMAN YANGINI 24 SAAT KONTROL ALTINDA
Sakarya ile Bilecik sınırında bulunan Ciciler Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin süren yoğun çalışmasıyla 24 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, yangının başladığı noktada çok sayıda cam şişe bulundu. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel