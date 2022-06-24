Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversite Stadyumu'nda düzenlenen törende, 3 bin 500 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitelerin iki büyük gurur günü olduğunu, bunlardan ilkinin eğitim dönemine başlamanın heyecanının yaşandığı akademik açılış törenleri, diğerinin ise mezuniyet törenleri olduğunu söyledi.

1000'i aşkın akademik ve idari personeli ve 17 bini aşkın öğrenciyle büyük, köklü ve saygın bir aile olduklarını vurgulayan Beydemir, şöyle dedi:

"Bugün yaşadığımız mezuniyet sevincinin perde arkasında her birinizin emeği, özverisi ve alın teri var. Sizler bir yandan kendi hayatlarınıza devam ederken diğer yandan öğrencilerimizin hayatlarına dokunarak onlara yol gösterici oldunuz. Aile olmak bunu gerektirir ve sizler bu gerekliliği yerine getirdiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitemize, ilimize, bölgemize, ülkemize ve bilim dünyasına sağlayacağınız katkılara olan inancımla her birinize teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, diğer ilgililer ve öğrencilerin aileleri katıldı.