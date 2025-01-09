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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Uluslararası Seramik Yarışması Başarısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Uluslararası Seramik Yarışması Başarısı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Muammer Çakı Uluslararası Öğrenci Seramik Yarışması'nda başarı kazanan öğrencileri kabul ederek, üniversitenin sanattaki yükselen başarısını vurguladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, seramik ve cam bölümü öğrencilerini kabul etti.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü tarafından 12'ncisi düzenlenen "Muammer Çakı Uluslararası Öğrenci Seramik Yarışması"nda, başarı elde eden ve eserlerin sergilenmesine değer gören seramik ve cam bölümü öğrencileri ve akademisyenleri, Senato Toplantı Salonu'nda kabul ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul ile öğrencileri kabulünde, üniversitenin sanat alanındaki yükselen başarısına dikkati çekerek, uluslararası yarışmalarda elde edilen ödüllerin, hem üniversitenin hem de kentin adını daha geniş kitlelere duyurması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Başarının üniversitenin sanat ve tasarım alanındaki güçlü vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Kaplancıklı, "Sanatta uluslararası başarı elde eden her bir öğrencimizle gurur duyuyoruz. Elde edilen bu ödüller, üniversitemizin adını daha da yükseğe taşımaktadır. Akademik kadromuzun ve öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmaların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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