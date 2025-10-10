Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden İŞKUR ile İşbirliği Protokolü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin eğitim hayatlarına devam ederken iş deneyimi kazanmalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Bilecik İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım tarafından imzalanan protokolle, öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan iş deneyimi edinmelerine olanak tanıyacağı kaydedildi.

İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle işbirliğiyle yürütülen programla, gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim verirken aynı zamanda gelir elde etme fırsatı da sunduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla üç gün uygulanacak program sayesinde öğrenciler, derslerinden geri kalmadan hem okuyup hem çalışabilecek. Programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödeme yapılacak. Böylece ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün katılan öğrenci ise 15 bin 162 lira kazanabilecek. Ayrıca, program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Yeni dönem başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olup, programdan 677 öğrencimizin faydalanması planlanıyor. Program 3 Kasım'da başlayacak ve 30 Haziran'da sona erecek."