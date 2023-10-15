Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Filistin'e destek açıklaması yapıldı

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından kınandı.

BŞEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın Filistin topraklarını geri almak üzere giriştiği harekat sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırılarının Orta Doğu'da bölgesel güvenlik sorununu ortaya çıkardığı kaydedildi.

Dünyanın daha önce defalarca tanıklık ettiği insanlık dramının bölgede tekerrür ettiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İsrail yönetiminin Gazzeli sivil halka uyguladığı tehdit ve orantısız güç tüm dünyanın gözü önünde yaşanırken, saldırı ve bombalamalar gelen tüm tepkilere rağmen aralıksız şekilde devam etmektedir. Üniversite olarak, bölgedeki tek çözümün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği 1967 sınırlarına sahip, fiziki bütünlüğü sağlanmış ve başkenti Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulması ile ancak mümkün olacağı kanaatindeyiz. Kırım'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Filistin'e, Arakan'dan Doğu Türkistan'a, Keşmir'den Suriye'ye kadar haksızlık ve baskı altındaki tüm beldelerde insanların barış ve huzur içinde yan yana yaşadığı bir dünya kurmak hepimizin görevi ve hedefi olmalıdır. Filistin'de günlerdir süren baskı, tedhiş ve huzursuzluğu uluslararası kuruluşların ve bütün dünya devletlerinin bir araya gelerek durdurması gerekir. Bu düşüncelerle başta mazlum Filistin halkı olmak üzere tüm dünyadaki ezilen ve mağdur edilen halkların haklı mücadelesini destekliyor, akan kan ve gözyaşlarının bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz."