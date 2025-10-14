Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Oryantasyon Eğitimi Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) yeni eğitim döneminde öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını amaçlayan oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin spor salonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu, tarafından üniversite kültürüne uyum sağlamanın önemi, öğrencilere sunulan imkanlar ve akademik süreçler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı tarafından da öğrencilere yönelik sunum yapıldı.

Sunumlarda, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yaşamlarını destekleyen hizmetler tanıtıldı, güvenli kampüs yaşamı, kariyer planlama, dijital sistemlerin kullanımı ve öğrenci kulüpleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.