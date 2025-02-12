Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İş Deneyimi Programı Başlatıldı

Bilecik Valiliği koordinasyonunda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

Öğrencilerin eğitim dönemlerinde iş deneyimi kazanmalarını sağlayarak mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında üniversitede program düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törende, Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, protokole imza attı.

Söz konusu programla üniversiteye kayıtlı öğrenciler, üniversite içindeki faaliyet alanlarında çalışarak deneyim kazanacak ve işgücü piyasasına hazırlanmaları sağlanacak.

Gençler, haftada 3 gün çalışarak, aylık 15 bin 162 lira geçici kazanç elde edebilecek. Çalışma günleri ders programlarına göre ayarlanabilecek ve hafta sonunu da değerlendirme imkanı olacak. Üniversitede 627 öğrenci, farklı departmanlarda çalışma fırsatı bulacak.