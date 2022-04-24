Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mobilya ihtiyacını kendi atölyesinden karşılıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda kurulan üretim tesisinde, yerleşkelerde ihtiyaç duyulan mobilya ürünlerinin imalatı yapılıyor.

Üniversitede yeni açılan bölümlerin mobilya ürünlerinin eldeki imkanlarla temin edilerek tasarruf sağlanması amacıyla 2020 yılında çalışma başlatıldı.

Pazaryeri ilçesindeki Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde 950 metrekare kapalı alanın restore edilerek mobilya üretim tesisi haline getirilmesinin ardından gereken makine ve teçhizat, Rektörlüğün girişimleriyle atölyeye kazandırıldı.

İç Mekan Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Sabır Ertekin öncülüğündeki 4 kişilik ekip, aralık ayında açılan tesiste üniversitenin yerleşkelerinde kullanılmak üzere piyasa koşullarına göre uygun maliyetle masa ve dolaplar üretiyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AA muhabirine, tesisi kurup ham maddeleri temin ederek, yaklaşık 5 ay önce üretime başladıklarını söyledi.

Üniversitenin 2007'de açıldığını, yeni bölümler ve binalarının olduğunu belirten Beydemir, hem bunların hem de kullanımdaki yapıların dekorasyonu için mobilya ürünlerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Rektör Beydemir, "Hocaların odalarından tutun diğer laboratuvar masalarına ve dolaplarına birçok ihtiyacımız var. Kamu maliyesi açısından baktığınız zaman bunları dışarıdan temin ediyorduk. Dışarıdan teminler de pahalı durumdaydı. Bu yüzden projeye başladık." dedi.

"En az yüzde 40'lık bir tasarruf elde ediyoruz"

Prof. Dr. Beydemir, atölyede şu ana kadar 11 çeşitte toplam 180 mobilya ürünü imal ettiklerini aktardı.

Meslek Yüksekokulundaki 66 akademisyenin odaları için mobilya üretiminin sürdüğünü dile getiren Beydemir, "En az yüzde 40'lık bir tasarruf elde ediyoruz. Bu da kamu maliyesi açısından bizi rahatlatmış oluyor." diye konuştu.

Üniversite içindeki ihtiyaçları karşıladıktan sonra başka kurumlara da hizmet vermeyi planladıklarını anlatan Beydemir, "Yavaş yavaş üniversite dışındaki kurumlarımızın da çözüm odağı olmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretim Görevlisi Sabır Ertekin ise tesisin eldeki kaynakları daha verimli kullanma hedefiyle faaliyete geçirildiğini belirtti.

Atölyede, üniversitenin ihtiyaç duyduğu malzemelerin tasarımlarını ve ölçülerini yaptığını bildiren Ertekin, "Arkadaşlarımız da tasarımları eldeki imkanlarla ürüne dönüştürüyor." ifadesini kullandı.