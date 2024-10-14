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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin tanıtım filmi gösterimi ve müzik dinletisinin ardından gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, üniversitenin geleceği ve sanayi-üniversite entegrasyonu hakkında konuştu. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almasının önemine vurgu yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda üniversitenin tanıtım filmi gösterildi, müzik dinletisi sunuldu.

Sembolik ilk ders, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Yurdakul tarafından verildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, BŞEÜ'nün yaklaşık 22 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kurumun geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, şöyle devam etti:

"Bu kadar güzel ve bu kadar imkana sahip bir şehirdeyiz ama belli ihtiyaçlarımız ve eksiklerimiz var. Biz de bunun farkındayız. Sanayi ve üniversitenin özellikle şehirle entegrasyonu konusunda ihtiyaçlarımız var. Üniversitemiz müthiş bir kampüse sahip ama o kampüsün içinde hocalar ve öğrenciler, dışarıda vatandaş olmamalı."

Aygöl, BŞEÜ akademisyenlerinin Bilecik'te ikamet etmesi gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Bunun için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirten Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Alan mı oluşturmamız, lojman mı yaptırmamız lazım? Ev mi yaptırmamız lazım? Ne gerekiyorsa bunları sağlamak durumundayız. Aksi takdirde, sokaklarımızda bir doçenti, profesörü görmezsek, okullarımızda veli olarak mühendislerimizi görmezsek bu kadar güzel bir şehri istediğimiz aşamaya getirme şansımız olmayacaktır."

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da geleceğin emaneti gençlerin güvenli ortamda öğrenim görmesinin öncelikleri olduğunu dile getirdi. Bu konuya dair sorumluluk üstlendiklerini anlatan Kaplancıklı, "Bilecik, öğrencilerimiz için manevi zenginliklerle dolu bir şehir olmanın yanı sıra aynı zamanda güvenli ve huzurlu bir öğrenim ortamıdır. Sakinliği, huzurlu yapısı ve öğrencilerimize gösterdiği misafirperverlik ikliminde, burada eğitimlerini sürdüren her bir öğrencimiz kendini evinde gibi hissetmektedir." dedi.

Kaplancıklı, üniversite olarak insan merkezli, tüm canlılara merhametle yaklaşımı benimseyen nesiller yetiştirmek için emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren akademisyenlere belgelerinin verilmesi ve fotoğraf çekilmesiyle sona eren organizasyona, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Şeyh Edebali Şefik Aygöl bilecik Rektör Müzik

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