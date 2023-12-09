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Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Yemin Töreni Düzenlendi

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Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 9 ay süren eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi. 456 polisin ant içme ve diploma töreni yapıldı. Törene birçok protokol üyesi ve mezunların aileleri katıldı.

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 9 ay süren eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi.

Eğitim sürecinin ardından 15 kente atamaları yapılan 456 polisin ant içme ve diploma töreni, İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı.

Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey, 29. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, genç meslektaşlarına teorik, meskun mahal, temel atış ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verildiğini söyledi.

Mezunları, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına hazır, 2071 vizyonuna sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, ülkenin milli ve manevi değerlerine sadık, Cumhuriyet'in kazanımlarının idrakinde polisler olarak yetiştirdiklerini belirten Günbey, "Türk polisinin bir ferdi olarak bayrağı daha güzel yerlere taşıma sırası sizlerde. Dün teşkilatımız nasıl hedef alındıysa yarın da FETÖ ve benzeri ihanet odakları ile menfaat grupları sizleri tekrar hedef alacaktır. Görev yapacağınız milletimize devletinin şefkatini hissettirirken karşısına çıkan hainlere gereken dersi vereceğinizden şüphem yoktur." diye konuştu.

Program, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, dereceyle mezunlara ödüllerinin takdim edilmesi, öğrencilerin ant içmesi ve Polis Marşı'nın okunmasının ardından dua edilmesiyle sona erdi.

Törene, Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bursa POMEM Müdürü Fikret Bayraktar, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve protokol üyelerinin yanı sıra mezunların aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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