Bilecik Pazaryeri'nde TOKİ Konutlarına Temel Atıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 105 konutun temel atma töreni yapıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, programda yaptığı konuşmada, konutların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçedeki kiralık ev ihtiyacını bir nebze de olsa gidecek projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Şerif Gedik, belediye meclisi üyeleri ve yüklenici firma sahibi Veysi Eren'in katıldığı tören, dua edilmesi ve kurban kesimiyle tamamlandı.

5 bloktan oluşacak projede, kaba inşaatın yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.