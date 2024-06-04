Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Fatoş Karaca Beler, açılışta yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaparak, bir yıl boyunca özveriyle çalışan kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumun her kesiminden bireylere eğitimde fırsat eşitliği sunduğunu ve yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırdığını belirten Beler, "Bu merkezler toplumumuzun eğitim ihtiyaçlarını karşılamada, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamada son derece önemli role sahiptir. Sadece birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı güçlendiren merkezlerdir." dedi.

Kick boks gösterisi, gitar, bağlama ve piyanoyla müzik dinletisi sunulan etkinlikte katılımcılar, kursiyerlerin eserlerini inceleyerek bilgi aldı.

Sergi açılışına, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve eşi, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve eşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.