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Bilecik Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı

Bilecik Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı
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Bilecik'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 500 milyon lira hareketlilik görülen 17 şüpheli yakalandı. 9 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi serbest bırakıldı.

BİLECİK merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 500 milyon lira hareketlilik görülen 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Bilecik'te, yasadışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 3 adet banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren koordineli çalışmasında, örgütlü bir şekilde yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan, para nakline aracılık eden, toplamda yaklaşık 500 milyon lira hesap hareketliliği olduğu tespit edilen 18 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. 22 Ekim'de Bilecik merkezli Kayseri, Adana, Elazığ ve Kilis'te 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3 kişi ise 3'ü adli kontrol şartıyla salı verildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BİLECİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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