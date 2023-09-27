Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda lider İstanbul'da yakalandı

Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde den örgütün lideri İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli yöntemlerle vatandaşların yaklaşık 5 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik geçen yıl başlatılan operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 18'i 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Suç Gelirlerini Aklama' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Ardından ekipleri örgüt lideri olduğu iddiasıyla aranan R.U. isimli zanlı İstanbul'da yakalandı. Ardından Söğüt'e getirilen şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BİLECİK