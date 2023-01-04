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Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı (2)

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Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı (2)

alım satımlarında farklı yöntemlerle yaklaşık 50 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24'Ü TUTUKLANDI

Bilecik merkezli 9 ilde, araç- alım satımlarında farklı yöntemlerle yaklaşık 50 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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