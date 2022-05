Bilecik Kadın Kooperatifi Gastronomi Atölyesi ve Mutfağı açıldı - Haberler

Bilecik Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan "Bilecik Kadın Kooperatifi Gastronomi Atölyesi ve Mutfağı" düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, açılışta yaptığı konuşmada, mutfakta Bilecik'e özgü lezzetlerin kadın eliyle sunulacağını söyledi.

Çalışmalara kooperatif ile başladıklarını, daha sonra ise el emeği göz nuru güzel eserlerin ortaya çıktığını anlatan Subaşı, şunları kaydetti:

"Bu mutfağın açılması için çok çaba ortaya koydular. Her yönüyle kadın elinin değeceği bu mutfağımızda üretilen tüm ürünler halkımızla buluşacak. Buranın açılışını çok önemsiyorum. Çünkü burası kadınlarımızın her yerde nasıl güzel durduğunun bir göstergesi olacak. Kadınlar burada istihdam olunacak. Üretimler devam edecek. Mutfağımızdaki ürünler çok lezzetli. Her biri Bilecik'e özgü tatlar barındırıyor. Ben bu güzel tesisin tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Bilecik Kadın Kooperatifi Başkanı Yasemin Aydın ise kadınlar olarak çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından tesisin açılışı yapıldı.

Açılışa, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.