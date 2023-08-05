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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Çerkeşli köyünde Mehmet Canbaz'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunan Canbaz ve ailesi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, iki katlı evi sardı. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü. Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının, bacadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çerkeşli köyünde Mehmet Canbaz'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylüler, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Evde bulunan Canbaz ve ailesi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, iki katlı evi sardı. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının, bacadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Osmaneli İtfaiye Bilecik Güncel Haberler

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