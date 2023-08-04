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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ile müftülük ortak projeleri ele aldı

Güncel Haberler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile İl Müftüsü Ali Erhun, ilçede yapacakları ortak projeler hakkında fikir alışverişi yaptı. İkili, Kur'an kursu ve Hafızlık Okulu, Osmanlı Camii, Anadolu Selçuklu Camii projelerinin hayata geçmesi için çalışmalara başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ile müftülük tarafından ortak yapılacak projeler ele alındı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile İl Müftüsü Ali Erhun, ilçede iki kurumun ortaklaşa yapacakları projeler hakkında fikir alışverişi yaptılar. Kur'an kursu ve Hafızlık Okulu, Osmanlı Camii, Anadolu Selçuklu Camii projelerinin bir an önce hayata geçmesi için gerekli çalışmalara başlayan ikili, ardından yatırımların yapılacağı alanlarda inceleme yaptılar.

Başkan Şahin, ilçeleri yapılan 3 projenin önemine değinerek, "Yapılacak olan çalışmalar için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum, desteklerimiz sizinle olacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Münür Şahin Osmaneli Bilecik Güncel Haberler

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