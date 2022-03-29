Bilecik Belediyesinde Estetik Kurulu Tanıtım ve Faaliyet Toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından kentin görselliğini katkı sağlayacak Estetik Kurulu Tanıtım ve Faaliyet Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, kentte ortak kullanım alanlarında görsel kaliteyi ve şehir estetiğini etkileyecek yapı ve malzemeler hakkında sunum yaptı.

Çalışmanın teknik detayları hakkında bilgilendirmede bulunan Subaşı, şunları ifade etti:

"Bu çalışma ve kurulun amacı, şehrimizde bir yandan güvenli ve kaliteli yapılar inşa ederken diğer yandan da görüntü ve benzeri kirlilikleri ortadan kaldıracak uygulamaları hep birlikte hayata geçirmektir. Bununla birlikte büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi şehir estetiğini oluşturan tüm unsurların en güzel şekliyle yer almaları için gayret göstereceğiz. Bu anlamda ilimizdeki bütün dinamiklerin bizlere bu konuda destek vermelerini ve Bilecik'in her alanda hak ettiği bir kent olması için bu tür uygulamaları birlikte gerçekleştirmek istiyoruz."

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Bilecik Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, Şeyh Edebali Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.