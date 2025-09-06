Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra şiir dinletisi yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, organizasyonda yaptığı konuşmada, Bilecik'in Milli Mücadele'nin en kritik merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün beraberindekilerle 5 Aralık 1920'de kenti ziyaret ettiğini anımsatan Subaşı, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Paşa ve heyeti, Sevr Antlaşması'nın hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğini ve ulusal direnişin kararlılığını tüm dünyaya Bilecik'ten ilan etmiştir. Bu topraklarda yaşanan İnönü muharebeleri ile yeni Türk devletinin temelleri atılırken Bilecik, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle 'Milletin makus talihinin yenildiği yer' olarak tarihe geçmiştir."

Program, Bilecik Şehitliği'nde şehit mezarlarına karanfil bırakılması, saygı atışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki çeşitli etkinliklerle devam etti.

Etkinliğe, Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.