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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
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Bozüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı'nın tebrik kabulü, etkinlikler ve ödül törenleriyle kutlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı.

Törenler Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Kapalı Spor Salonu Çim Sahası'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada Kaymakam Öztürk, Garnizon Komutanı Yılmaz ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Öztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, koro dinletisi, spor ve drama gösterileri sunuldu.

Kutlamalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve "Cumhuriyet Kupası" turnuvalarında dereceye giren sporculara ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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