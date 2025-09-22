Bilecik İl Özel İdaresine Bakanlıktan Araç ve Makine Desteği

Bilecik İl Özel İdaresine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından araç ve makine desteği sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2 adet kırkayak kamyon, 3 adet tır, yol çizgi aracı, amfibik araç, ekskavatör, dik milli kırıcı, kanal kazıcı, forklift ile birlikte araç arıza tespit cihazı, lastik tamir sistemleri ve mobil lastik tamir, yağlama aracının hizmete alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından satın alınan araç ve makineler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle kazandırılan ekipmanların, ilin farklı noktalarında hem yol ve altyapı çalışmalarında hem de yatırım faaliyetlerinde daha hızlı, güvenli ve verimli hizmet vereceği belirtildi.

Araç ve ekipmanların Bilecik'e hayırlı olmasını dileyen Sözer, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi adına yapılan katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.