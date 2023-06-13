Bilecik İl Özel İdaresi, Köylerin Altyapı İhtiyaçlarını Karşılıyor

Bilecik İl Özel İdaresi, köylerin içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal hizmetler alanındaki ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. 2023 yılının ilk yarısında devlet ve vatandaş iş birliği ile yapılan çalışmalarda, il genelinde köylerin kanalizasyon hatları için 2 bin 500 metre, içme suyu hatları için 12 bin metre boru talepleri karşılandı.

Bilecik İl Özel İdaresi, köylerin içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal hizmetler alanındaki ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

2023 yılının ilk yarısında devlet ve vatandaş iş birliği ile yapılan çalışmalarda, il genelinde köylerin kanalizasyon hatları için 2 bin 500 metre, içme suyu hatları için 12 bin metre boru talepleri karşılandı.

İl Özel İdare tarafından, köylerde kanalizasyon ve vidanjör çalışmaları, tarımsal sulama hizmetleri çerçevesinde kanal temizliği ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilerek iş makinesi, usta ve malzeme yardımları da sağlanarak ihtiyaç duyulan hizmetler karşılandı. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından köylerde Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan su analizleri ile suyun klor ve sanitasyon ihtiyaçları belirli aralıklarla karşılanmakta. Vatandaşların talepleri ve yapılan tespitler doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmetler kesintisiz olarak sunulmaya devam edecek.

Bilecik İl Özel İdaresi, köylerdeki altyapı hizmetlerinin düzenli olarak sağlanması ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK